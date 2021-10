Diebstahl Lkw aufgeknackt: Unbekannte Täter stehlen Tankkarten und Handy in Staßfurt

Am Sonntagabend, den 10. Oktober, wurde in Staßfurt der Einbruch in einen Lkw festgestellt. Eine Anzeige wurde von der Polizei aufgenommen und die Spurensicherung am Tatort veranlasst.