Nach knapp einem Jahr Leiche aus dem Löschteich ist Vermisster Arnd K. aus Staßfurt

Bei der Suche nach einem anderen Vermissten aus Hecklingen mit Spürhunden und Drohne haben dessen Angehörige am Samstagvormittag eine Leiche in einem Löschteich im Wald in Gänsefurth entdeckt. Jetzt steht fest: Bei dem Toten handelt es sich um den seit dem 12. Mai 2024 wurde Arnd K. aus Staßfurt. Aber wie starb er?