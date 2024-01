Von Kleinkindern haben Diebe in Staßfurt ihre Spielgeräte geklaut.

Unfassbar: Diebe klauen Kleinkindern in Staßfurt ihre Rutsche und Kletterwand

Ein Spielplatz in Staßfurt ist zum Tatort geworden. Dort wurde Kleinkindern eine Rutsche und eine Kletterwand gestohlen. Symbolbild:

Staßfurt/DUR. - Diebesgut der besonderen Art haben Langfinger bereits am 4. Januar in Staßfurt geklaut. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde bereits Anfang Januar bemerkt, dass ein Spielplatz in Staßfurt am Stadtpark in der Neundorfer Straße im großen Stil beklaut wurde. Abgesehen hatten es auf die Täter offenbar auf eine Rutsche und eine Kletterwand für Kleinkinder, die demontiert und entwendet wurden.

Die Polizei sucht händeringend nach Zeugen der Tat oder Hinweisen zur Identität der Beteiligten unter der Rufnummer 03471-3790.