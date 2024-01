Unbekannte bauen die Spielgeräte am Kletterturm im Stadtpark an der Neundorfer Straße ab. Die Stadt Staßfurt sucht nun nach Hinweisen.

Von einem Spielplatz in Staßfurt sind Rutsche und Kletterwand verschwunden

Staßfurt - Der Ärger sitzt tief: Unbekannte haben zwischen dem 3. und 4. Januar Rutsche und Kletterwand vom Spielplatz im Stadtpark an der Neundorfer Straße unweit des Tierparks Staßfurt vom Kleinkinder-Spielturm gestohlen. Seitdem dürfen die Kleinsten dort nicht mehr auf dem Klettergerüst spielen, zu groß ist die Verletzungsgefahr.

Rund 2.000 Euro Schaden

„Es ist unverständlich“, sagt Anja Leidenroth, Sachbearbeiterin für Grünflächen. Denn Rutsche als auch Kletterwand sind Maßanfertigungen, die nur an diesen Spielturm passen. Rund 11.000 Euro hat das ganze Ensemble gekostet, nun entsteht der Stadt ein Schaden von rund 2.000 Euro. Geld, sagt Anja Leidenroth, das an anderer Stelle für Spielplätze fehlen wird. Wann die Ersatzteile eingebaut werden, kann noch nicht gesagt werden.

Eine Anzeige habe die Stadt gegen Unbekannt schon gestellt. „Aber wir hoffen, dass vielleicht jemand etwas gesehen hat und sich bei uns meldet.“ Über Hinweise wäre Anja Leidenroth sehr dankbar.

Diese können unter der Telefonnummer (03925) 98 12 76 oder schriftlich per E-Mail an Anja-Susann.Leidenroth@stassfurt.de an die Stadt weitergegeben werden.