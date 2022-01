Staßfurt: Diebstahl aus Stadtarchiv - historische Dokumente entwendet

Staßfurt (vs) - Am Montagvormittag, 3. Januar, wurde der Polizei in Staßfurt mitgeteilt, dass es zwischen dem 20. Dezember 2021 und dem 3. Januar 2022 zu einem Einbruch in das Staßfurter Stadtarchiv kam.

Unbekannte Täter betraten das Gelände vermutlich über einen Bauzaun und schlugen anschließend ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere historische Dokumente entwendet, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und Hinweisen zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes. Diese können unter der Telefonnummer 03471-3790 abgegeben werden.