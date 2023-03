Eine 62-jährige Frau ist am 18. März in Stendal von einem Auto erfasst, darunter eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Unfall in Stendal

Der Rettungsdienst musste die Frau und den Autofahrer ins Krankenhaus in Stendal bringen.

Stendal - Eine 62-jährige Frau ist am 18. März in Stendal von einem Auto erfasst, darunter eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei über ihre bisherigen Ermittlungen mitteilte, wollte ein 35-jähriger Autofahrer in eine Grundstückseinfahrt der Rohrstraße einbiegen.

Dabei habe er die Fußgängerin übersehen, die zuvor Glas in einem Container entsorgt hatte. Die Feuerwehr musste das Auto anheben und die Frau befreien. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, ebenso der Autofahrer, der einen Schock erlitten hatte.