85-Jähriger beschädigt in Havelberg beim Ausparken mehrere Fahrzeuge

Havelberg (vs) - Ein 85-jähriger Opel-Fahrer hat am Donnerstagvormittag (4. November) am Kirchplatz in Havelberg beim Ausparken mit seinem Wagen mehrere Fahrzeuge gestreift.

Wie Polizei mitteilt, fuhr der Senior zunächst rückwärts aus einer Parklücke heraus. Als er dann vorwärts fahren wollte, streifte er mit seinem Fahrzeug einen VW, einen Renault und einen Opel. Im letzteren Fahrzeug befand sich noch die Beifahrerin. Laut dem Polizeibericht wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.