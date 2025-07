Lebensmittelmarkt im Harz Einkaufen vor der Haustür: „Unser Schopp“ will Dorfladen im Oberharz eröffnen

Einkaufsmöglichkeiten in kleinen Orten gibt es immer seltener. Mit dem Konzept „Unser Schopp“ soll Abhilfe geschaffen werden. In Elend könnte sich ein solcher Laden etablieren. Wo dieser entstehen könnte und was dafür nötig ist.