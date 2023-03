Vollsperrung zum Feierabendverkehr auf der B189 bei Stendal. Ein Spezialkranfahrzeug ist in den Straßengraben gerutscht und gräbt sich in den Ackerboden ein.

Ein Spezialkrahn ist am Montag, 13. März, auf der B 189 bei Gohre im Landkreis Stendal in den Straßengraben gerutscht und blockierte für Stunden den Verkehr.

Stendal - Auf der B189 ist am Montag, 13. März 2023, kurz vor 17 Uhr in der Nähe von Stendal ein Spezialkranfahrzeug in den Straßengraben gerutscht. Das Fahrerhaus hat sich tief in den Ackerboden geschoben. Der Unfall ereignete sich vor dem Abzweig Gohre, die Ursache war laut Nachfrage bei der Polizei in Stendal noch unbekannt.

Der Fahrer blieb unverletzt, die Polizei sperrte den Bundesstraßenabschnitt für mehrere Stunden und leitete den Verkehr durch den Stendaler Ortsteil Gohre um. Der Schwerlaster war von Stendal in Richtung Magdeburg unterwegs, für seine Bergung wurden mehrere Kranfahrzeuge angefordert.