Brandmelder schlägt Alarm: Feuerwehr Osterburg rückt zu Einsatz an Grundschule aus

Die Osterburger Feuerwehr rückte am Sonnabend zu einem Einsatz aus. Ziel war die Grundschule am Hain. Im Altgebäude des Lernortes hatte ein Brandmelder Alarm geschlagen.

Osterburg - Kräfte der Osterburger Wehr schlüpften am Sonnabend kurz nach 11.45 Uhr in ihre Einsatzkleidung. Grund: Die Brandmeldeanlage der Grundschule am Hain hatte Alarm geschlagen. Vor Ort konnten die Brandbekämpfer aber schnell aufatmen. Denn der befürchtete Ernstfall, den ein Brandmelder in einem Raum des Altgebäudes der Schule signalisiert hatte, entpuppte sich nach Angaben von Stadtwehrleiter Sven Engel als Fehlalarm.