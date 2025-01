14 Fahrzeuge beschädigt Bus hinterlässt am Hauptbahnhof in Stendal eine Schneise der Verwüstung

Etliche Autos sind am Dienstag auf dem Parkplatz in der Bahnhofsstraße in Stendal bei einem Unfall beschädigt worden. Grund war ein Linienbus, dessen Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.