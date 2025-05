Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal rücken am Montag, 12. Mai, mit fünf Fahrzeugen an die Heerener Straße aus. Warum sie gleich zwei Brände löschen müssen.

Dichte Rauchwolke über Wohnhaus in Stendal

Feuerwehreinsatz in Heerener Straße

Der Brand eines Schuppens ging am Montag, 12. Mai, auf ein Wohnhaus an der Heerener Straße über. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal löschten den Brand.

Stendal - Dichte Rauchschwaden ziehen am Montagabend über Stendal auf. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal rücken in die Heerener Straße aus. Was als brennender Zaun gemeldet war, entpuppte sich als mehr.