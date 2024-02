Cannabis gerochen: Polizei findet in Stendal zufällig Drogen in einer Wohnung

Die Polizei in Stendal wurde zu einem mutmaßlichen Einbruch gerufen und hat stattdessen eine Drogenhöhle ausfindig gemacht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Ein 39-jähriger Stendaler ruft am Donnerstagnachmittag die Polizei. Er befürchtet einen Einbruch, teilt das Revier in Stendal mit. Zwei Streifen werden in den Stadtkern geschickt.