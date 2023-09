Die Polizei in Stendal hat den Mann befragt und warnt vor einer Hetzjagd im Internet.

Eltern in Stendal sind besorgt - Mann spricht Grundschulkinder an

Ein unbekannter Mann soll Kinder in der Nähe der Grundschule Nord in Stendal angesprochen haben. Eltern sind besorgt.

Stendal - Eltern in Stendal sind besorgt. Auf Facebook und per WhatsApp werden Bilder eines Mannes geteilt, der mehrere Kinder in der Nähe der Grundschule Nord angesprochen haben soll.

Das Revier in Stendal hat den Fall im gestrigen Polizeibericht angesprochen. So haben Beamte den Mann angetroffen und befragt. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe dieser seine religiöse Orientierung übermitteln wollen und keinen körperlichen Kontakt zu den Kindern gesucht“, informiert die Polizei. „Der Mann wurde darauf hingewiesen, das Ansprechen von Kindern zu unterlassen, und erhielt einen Platzverweis. Zu konkreten strafbaren Handlungen ist es nicht gekommen.“

Die Polizei weist darauf hin, dass besorgte Eltern mögliche Beobachtungen oder sonstige Hinweise dieser Art an die Polizei übermitteln können. In dringenden Fällen ist der Notruf unter der Telefonnummer 110 zu wählen. Sogenannte Hasspostings in sozialen Netzwerken können eine Strafverfolgung nach sich ziehen, warnt die Polizei.

Das Polizeirevier Stendal wird den Schulen im Rahmen der täglichen Schulwegkontrollen entsprechende Präventionsangebote unterbreiten, die durch die Regionalbereichsbeamten in den Schulen umgesetzt werden.