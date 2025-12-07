Am Hauptbahnhof Stendal sorgte ein mutmaßlicher Exhibitionist im Umfeld einer Schulklasse für Aufsehen.

Stendal. - Am Freitag ist es am Hauptbahnhof Stendal zu einem schweren Fall von Exhibitionismus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 65-Jähriger vor einer Schulklasse an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Demnach wurde die Polizei gegen 7.24 Uhr über den Vorfall informiert. Der 65-Jährige aus Schweden stammende Mann fasste sich im Wartebereich in unmittelbarer Nähe einer Schulklasse im Intimbereich an. Die Schüler verließen daraufhin umgehend den Wartebereich.

Die hinzugezogene Polizei traf den Mann kurz darauf auf einer Sitzbank am Bahnsteig an und nahm ihn zur Identitätsfeststellung mit. Er erhielt eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.