In Cottbus schlagen am zweiten Adventswochenende Weihnachtsbaum-Diebe zu. Schaden: 4.000 Euro. Was ist bislang über den Fall bekannt?

Cottbus - Unbekannte Diebe haben in Cottbus rund 130 Weihnachtsbäume von einem Verkaufsstand gestohlen. Mitarbeiter des Standes bemerkten den Diebstahl am Morgen und verständigten die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Demnach wurden die Bäume über das Wochenende gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Der Wert des Diebesgutes wurde nach Angaben der Behörde auf über 4.000 Euro beziffert.