Familie mit Säugling bei Unfall im Landkreis Stendal schwer verletzt

Stendal/Heeren - Zu einem schweren Unfall mit drei eingeklemmten Personen sind Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Heeren und Stendal am Montagmorgen, 27. Oktober, gegen 9 Uhr an die L32 zwischen Heeren und Elversdorf ausgerückt. Auch zwei Rettungshubschrauber wurden angefordert, um die vier Verletzten ins Krankenhaus zu bringen. Am 7. Juni war eine junge Frau fast an der gleichen Stelle tödlich verunglückt.