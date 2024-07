Furchtbarer Schreck am Abend: Bei einem Wohnungsbrand in Stendal-Stadtseee wurden drei Menschen verletzt. Die Feuerwehr konnte noch Schlimmeres verhindern.

Feuer in Elfgeschosser in Stendal: Drei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

Brand in der Küche

Die Feuerwehr Stendal musste zu einem Wohnungsbrand in Stadtsee ausrücken.

Stendal - Ein Küchenbrand brach am Dienstagabend in einem Elfgeschosser in Stendal-Stadtsee aus. Laut Einsatzleitstelle Altmark wurden drei Menschen verletzt.