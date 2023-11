Ein Streit ist in Stendal eskaliert. Zwei Männer und eine Frau gingen mit Messer und Glasflasche aufeinander los.

Mann sticht in Stendal auf 21-Jährigen ein: Mutter schlägt ihn mit Flasche nieder

Drei Betrunkene, eine Frau und zwei Männer, sind in einer Wohnung in Stendal mit Messer und Glasflasche aufeinander losgegangen. Symbolbild:

Stendal/vs - Zu einem heftigen Streit mit Stich- und Schlagwaffen ist es am Mittwochmittag in der Heinrich-Zille-Straße in Stendal gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach ist es zu einem Streit in einer Privatwohnung gekommen, woraufhin ein 53 Jahre alter Mann einen 21-Jährigen mit einem Messer verletzt hat. Daraufhin habe die 43 Jahre alte Mutter des Verletzten den Älteren mit einer Glasflasche geschlagen und mit ihrem Sohn eilig die Wohnung verlassen.

Der 21-Jährige kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Der 53-Jährige befand sich anscheinend weiterhin in seiner Wohnung, öffnete sie aber der Polizei nicht. Da die Beamten schwere Verletzungen an dem Mann vermuteten, sei die Tür von der Feuerwehr aufgebrochen worden. Daraufhin kam auch der Mann ins Krankenhaus.

Alle beteiligten Personen sollen erheblich alkoholisiert gewesen sein. Die Polizei ermittelt in dem Fall.