Osterburg/vs - Zu einer Attacke einer Frau auf einen Mann ist es am Mittwochabend in der August-Bebel-Straße in Osterburg in der Altmark gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll es im Zuge von Streitigkeiten zwischen dem 60 Jahre alten Mann und der 40 Jahre alten Frau zu Messerstechereien gekommen sein. Die Frau habe zu einem Küchenmesser gegriffen, heißt es von Seiten der Beamten, und den Mann damit an der Brust verletzt. Nachdem der Ältere die 40-Jährige der Wohnung verwiesen habe, soll sie auch noch mutwillig die Außenspiegel seines Fahrzeugs beschädigt haben.

Die Polizei hat ein Strafverfahren in der Sache eingeleitet.