weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Stendal
    4. >

  4. Ausnahmezustand bei den Nordspatzen: Feuerwehr bringt Kita-Kinder in Stendal in Sicherheit

Ausnahmezustand bei den Nordspatzen Feuerwehr bringt Kita-Kinder in Stendal in Sicherheit

Dreieinhalb Stunden waren die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Freitag, 15. August, im Einsatz. Warum die Kita Nordspatzen geräumt werden musste.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 15.08.2025, 11:48
Die Feuerwehrleute in Stendal mussten Kinder und Personal der Kita Nordspatzen in Stendal am Freitagmorgen evakuieren.
Die Feuerwehrleute in Stendal mussten Kinder und Personal der Kita Nordspatzen in Stendal am Freitagmorgen evakuieren. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Kinder und pädagogisches Personal mussten am Freitagmorgen, 15. August, gegen 7.30 Uhr aus der Kita Nordspatzen evakuiert werden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal stellten fest: Es ist dort nicht mehr sicher für die Jungen und Mädchen.