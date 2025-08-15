Schlimmer Vorfall in einem Schulbus in Burg: Auf der Fahrt am Morgen sollen mehrere Schüler von einem Jugendlichen beleidigt und geschlagen worden sein. Dazu liegt der Polizei eine Anzeige vor.

In einem Schulbus soll es in Burg zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem ein ältere Schüler jüngere Fahrgäste beleidigt und geschlagen hat.

Burg - Tatort Schulbus. Bei der Fahrt nach Burg sollen am Donnerstag (14. August 2025) mehrere jüngere Schüler beleidigt und geschlagen worden sein. Als mutmaßlicher Täter gilt ein Jugendlicher, der nun gesucht wird.

Bei der Polizei ist nach der Fahrt eine Anzeige eingegangen, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Schulbus soll gegen 7.30 Uhr aus Richtung Friedensau nach Burg unterwegs gewesen sein. An der Haltestelle „Ihletal“ seien mehrere Schüler zugestiegen. Einer von ihnen sei dann drei Schüler im Alter von sechs bis acht Jahren zunächst verbal angegangen. Dann soll er sie auch angefasst haben.

Nach Schlägen im Schulbus in Burg - Polizei sucht den Täter

Der bislang Unbekannte soll auch zwei der Kinder eine „Backpfeife“ gegeben haben, wie die Polizei informiert. Bei dem Täter soll es sich um einen 12- bis 16-jährigen Jungen mit blonden, gelockten Haaren handeln.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder den Gesuchten machen können, wenden sich an die Polizei in Burg unter Telefon (03921) 92 00 oder E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.