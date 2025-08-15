Dreieinhalb Stunden waren die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Freitag, 15. August, im Einsatz. Warum die Kita Nordspatzen geräumt werden musste.

Die Feuerwehrleute in Stendal mussten Kinder und Personal der Kita Nordspatzen in Stendal am Freitagmorgen evakuieren.

Stendal - Kinder und pädagogisches Personal mussten am Freitagmorgen, 15. August, gegen 7.30 Uhr aus der Kita Nordspatzen evakuiert werden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal stellten fest: Es ist dort nicht mehr sicher für die Jungen und Mädchen.