Ausnahmezustand bei den Nordspatzen Feuerwehr bringt Kita-Kinder in Stendal in Sicherheit
Dreieinhalb Stunden waren die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Freitag, 15. August, im Einsatz. Warum die Kita Nordspatzen geräumt werden musste.
Aktualisiert: 15.08.2025, 14:28
Stendal - Kinder und pädagogisches Personal mussten am Freitagmorgen, 15. August, gegen 7.30 Uhr aus der Kita Nordspatzen evakuiert werden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal stellten fest: Es ist dort nicht mehr sicher für die Jungen und Mädchen.