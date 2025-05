Feuerschein entdeckt Feuerwehr rückt zu Brand an Stendaler Bahnhof aus

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sind am Donnerstagabend, 15. Mai, und am Freitagmorgen, 16. Mai 2025, jeweils an die Lüderitzer Straße in Stendal ausgerückt.