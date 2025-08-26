Anwohner der Albert-Einstein-Straße in Stendal-Stadtsee sind beunruhigt. Zum wiederholten Mal rückte die Feuerwehr an. Sie fühlen sich nicht mehr sicher.

Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Stendal aus

Unter Atemschutz rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Stendal in das Mehrfamilienhaus an der Albert-Einstein-Straße vor, um Brandherde in einem Keller zu löschen.

Stendal - Einsatz am Dienstagabend, 26. August: Zum wiederholten Mal in den vergangenen Monaten hat der Melder der Freiwilligen Feuerwehr Stendal die Kameraden in die Albert-Einstein-Straße in Stendal-Stadtsee gerufen. Anwohner sind mittlerweile beunruhigt.