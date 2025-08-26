Rauch aus mehreren Eingängen Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Stendal aus
Anwohner der Albert-Einstein-Straße in Stendal-Stadtsee sind beunruhigt. Zum wiederholten Mal rückte die Feuerwehr an. Sie fühlen sich nicht mehr sicher.
Aktualisiert: 26.08.2025, 18:36
Stendal - Einsatz am Dienstagabend, 26. August: Zum wiederholten Mal in den vergangenen Monaten hat der Melder der Freiwilligen Feuerwehr Stendal die Kameraden in die Albert-Einstein-Straße in Stendal-Stadtsee gerufen. Anwohner sind mittlerweile beunruhigt.