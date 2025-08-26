weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Stendal
    4. >

  4. Rauch aus mehreren Eingängen: Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Stendal aus

Rauch aus mehreren Eingängen Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Stendal aus

Anwohner der Albert-Einstein-Straße in Stendal-Stadtsee sind beunruhigt. Zum wiederholten Mal rückte die Feuerwehr an. Sie fühlen sich nicht mehr sicher.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 26.08.2025, 18:36
Unter Atemschutz rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Stendal in das Mehrfamilienhaus an der Albert-Einstein-Straße vor, um Brandherde in einem Keller zu löschen.
Unter Atemschutz rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Stendal in das Mehrfamilienhaus an der Albert-Einstein-Straße vor, um Brandherde in einem Keller zu löschen. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Einsatz am Dienstagabend, 26. August: Zum wiederholten Mal in den vergangenen Monaten hat der Melder der Freiwilligen Feuerwehr Stendal die Kameraden in die Albert-Einstein-Straße in Stendal-Stadtsee gerufen. Anwohner sind mittlerweile beunruhigt.