Autofahrer in Stendal mussten sich am Dienstagvormittag wegen eines Feuerwehreinsatzes in Geduld üben.

Stendal - Die Schlange an Autos in der Stadtseeallee in Stendal war lang. Wer die Straße am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr befuhr, hatte die Wahl: abbiegen oder hinter der Feuerwehr warten.

Die Kameraden der Stendaler mussten die Fahrbahn nämlich von einer Ölspur befreien. Diese zog sich unter anderem über fast die gesamte Länge der Stadtseeallee.