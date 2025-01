Viele Sirenen waren am Donnerstag, 23. Januar, in Stendal zu hören. Die Feuerwehr hatte unter anderem mit Ölspuren jede Menge zu tun.

Feuerwehreinsätze in Stendal: Ölspuren, gesperrte Straßen und ein unverschämter Autofahrer

Die Feuerwehr in Stendal musste wegen Ölspuren am Donnerstag mehrfach ausrücken und Straßen sperren.

Stendal. - Immer wieder sind am Donnerstag Feuerwehrsirenen in Stendal zu hören. Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr mussten mehrfach wegen Ölspuren ausrücken, erklärt Stadtwehrleiter Martin Jurga. Das hat zu Straßensperrungen geführt, an die sich nicht jeder Autofahrer halten wollte.