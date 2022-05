Gesundheitliche Probleme: Autofahrer (89) fährt gegen mehrere Fahrzeuge in Stendal

Stendal (vs) - Ein 89-jähriger Autofahrer hat am Dienstag (26. Oktober) mit seinem Wagen mehrere Fahrzeuge in Stendal beschädigt. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr der 89-Jährige auf dem Parkplatz an der Industriestraße über einen Bordstein gegen mehrere Pkw. Der Mann erschrak und fuhr sofort wieder rückwärts. Dabei stieß er gegen ein Verkehrszeichen und eine Mauer.