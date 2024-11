Versuchtes Tötungsdelikt Großeinsatz der Polizei in Stendal: 18-Jähriger erleidet lebensbedrohliche Schussverletzung

Nach dem Großeinsatz der Polizei am Donnerstag, 28. November, in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße ist jetzt klar, was passiert. Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft sprechen von einem versuchten Tötungsdelikt.