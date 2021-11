Havarie im Milchwerk Stendal: Milch schwimmt auf Jaenickes Teichen

Zu einer mutmaßlichen Gewässerverschmutzung wurde die Stendaler Feuerwehr am Freitagabend gerufen.

Stendal - Zu einer mutmaßlichen Gewässerverschmutzung wurde die Stendaler Feuerwehr am Freitagabend gerufen. Das Wasser in Jaenickes Teichen (zwischen Ziegelhof und Am Glockenort) war weiß verfärbt. Wie sich herausstellte, „handelte es sich um Milch aus den Milchwerken Stendal“, hieß es aus der Einsatzleitstelle des Landkreises Stendal. Dort hatte es eine Havarie gegeben. Die Feuerwehrleute brauchten indes nicht einzugreifen: Milch gilt nicht als umweltschädliche Substanz, das sie mit der Zeit abgebaut wird.