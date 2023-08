Die Polizei hat am Sonntag in Osterburg eine Autofahrerin ausfindig gemacht, die zuvor vor den Beamten geflüchtet war.

Osterburg vs - Ohne Führerschein und unter Einfluss von Ampetamin saß am Sonntag eine Frau (41) in Osterburg hinter dem Lenkrad eines Peugeots. Nach Angaben aus dem Revier in Stendal wurde die Polizei von einem Zeugen auf die ihm bekannte Fahrerin aufmerksam gemacht.

Als Polizisten den Peugeot bemerkten, missachtete die Frau das Haltesignal und entfernte sich zunächst in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später aber konnte das Auto auf einem Parkplatz und die Fahrerin im Gebüsch versteckt gefunden werden. Der Verdacht des Fahrens ohne Führerschein habe sich bestätigt, zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Frau die Weiterfahrt untersagt.