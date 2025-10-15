weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Senior in Tangermünde verschwunden! Wer hat Harro H. gesehen? (Foto im Text)

Seit dem 13. Oktober wird der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde vermisst. Er verließ sein Haus in eine unbekannte Richtung.

Von DUR Aktualisiert: 15.10.2025, 10:27
Die Polizei in Tangermünde sucht nach dem 85-jährigen Harro H.
Die Polizei in Tangermünde sucht nach dem 85-jährigen Harro H. (Symbolfoto: dpa)

Tangermünde. – Seit Montag, dem dem 13. Oktober, wird der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ der Vermisste am 13. Oktober gegen 14.30 Uhr zu Fuß seine Wohnanschrift in eine unbekannte Richtung. 

Der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde wird seit dem 13. Oktober vermisst.
Foto: Polizeirevier Stendal

So wird der vermisste Harro H. beschrieben:

  • schlank, circa 70 Kilo
  • circa 1,70 bis 1,75 Meter groß
  • weiße, kurze Haare
  • graue Jogginghose mit Streifen an der Seite
  • grauer Pullover
  • dunkelblaue Wetterjacke
  • dunkelblaue Schuhe
  • schwarzer Rollator

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/685-291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.