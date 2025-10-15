weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Eil
Wohnblock abgeriegelt Verdacht auf Waffe: Großeinsatz der Polizei in Magdeburg

Großeinsatz der Polizei in Magdeburg. Spezialkräfte wurden vor einem Wohnblock zusammengezogen. Ein Wohnungsmieter soll mit einer Waffe hantieren.

Von Rainer Schweingel 15.10.2025, 10:47
Polizeieinsatz im Birkholzer Weg in Magdeburg.
Polizeieinsatz im Birkholzer Weg in Magdeburg. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg - In Magdeburg läuft zurzeit ein Großeinsatz der Polizei. Einsatzort ist der Birkholzer Weg in Norden der Landeshauptstadt. Hintergrund ist nach Volksstimme-Informationen der Verdacht, dass ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in unerlaubtem Besitz einer Waffe ist und damit hantiere.