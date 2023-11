Ein Mann (35) hat am Sonnabend versucht, den auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Osterburg gelegenen Imbiss in Brand zu setzen.

Osterburg/vs - Zeugen beobachteten am Sonnabend gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Osterburg, wie ein Mann (35) mit einer Glasflasche in der Hand auf den dort gelegenen Imbiss zuging. Der Imbiss, in dem sich der Inhaber und ein Gast befanden, war zu diesem Zeitpunkt geöffnet. Der 35-Jährige versuchte nach Angaben aus dem Polizeirevier in Stendal mehrfach, einen an der Flasche befindlichen Stofffetzen mit einem Feuerzeug anzuzünden. Nachdem das Anzünden nicht gelang, warf der Mann die Glasflasche in Richtung des geöffneten Imbisses.

Die Flasche prallte gegen ein Fenster vor der geöffneten Eingangstür und zerbrach auf dem Boden vor dem Imbiss, ohne in Brand zu geraten. In der Glasflasche hat sich nach Polizeiangaben eine bisher unbekannte, brennbare flüssige Substanz befunden.

Der Mann entfernte sich vom Imbiss. Die Polizei konnte ihn aber nach erfolgreicher Fahndung im Stadtgebiet von Osterburg festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen soll der 35-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.