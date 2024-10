Nach Unfall in Havelberg: Geraten E-Autos leichter in Brand als andere?

Havelberg. - Das ist die Horrorvorstellung: Ein Auto hat einen Unfall, prallt – wie beim Unfall am Mittwoch auf der B107 zwischen Havelberg und Glöwen – mit einem Baum zusammen und fängt Feuer. In dem Fall handelte es sich um ein Hybridfahrzeug, es hat also einen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor, der seine Energie aus einer Batterie erhält. Geraten solche Autos oder auch reine Elektroautos leichter in Brand? Darüber hat die Volksstimme mit Stadtwehrleiter Marvin Schmidt gesprochen, der von Beruf Kfz-Meister ist.