Osterburg: Sturmtief „Nadia“ stürzt Bäume um

Sturmtief „Nadia“ hat sich auch in der Altmark ausgetobt. Das sorgte für Feuerwehr-Einsätze am laufenden Band. „Für uns der schlimmste Sturm seit ,Xavier’ und ,Herwart’ im Oktober 2017“, schätzte der Osterburger Stadtwehrleiter Sven Engel ein.

Einsatzkräfte der Osterburger Feuerwehr beseitigten am Sonntagvormittag einen Baum, der auf die Verbindungsweg zwischen Zedau und Krumke gefallen war.

Altkreis Osterburg - Die stürmische Wucht der beiden Oktoberstürme vor vier Jahren fiel nach Erinnerung des Osterburger Feuerwehrchefs Sven Engel noch stärker aus, aber auch Tief „Nadia“ pfiff sich am Sonnabend und Sonntag nur so durch die Region. Vielerorts stürzten Bäume oder Verkehrsschilder um, auch an Dachziegeln machte sich „Nadia“ zu schaffen. Faktisch die ganze Nacht über waren im Territorium des Altkreises Osterburg Feuerwehrkräfte im Einsatz, um Folgen des Sturms zu beseitigen.