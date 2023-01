Streifenpolizisten mussten in Stendal eine Gruppe auseinanderbringen, die offenbar in Handgreiflichkeiten verwickelt war.

Stendal (vs) - Zu Handgreiflichkeiten zwischen fünf Menschen ist es am frühen Montagnachmittag in der Erich-Weinert-Straße in Stendal gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach bemerkte eine Polizeistreife die Auseinandersetzung. Die Beamten sollen zunächst versucht haben, den Streit zu schlichten. Offenbar war es aber nur möglich, die Personen unter Einsatz eines Pfeffersprays zu trennen. Bei der Untersuchung der Angelegenheit durch die Polizisten wurde anscheinend ein Messer gefunden und durch die Beamten sichergestellt.

Alle Beteiligten wurden medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt wegen des Vorfalls.