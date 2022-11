Osterburg Eheleute kommen bei Brand in Wohnhaus ums Leben

Eine Tragödie hat sich am Montagabend am Alten Düsedauer Weg in Osterburg ereignet. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen. Einsatzkräfte der Osterburger Feuerwehr löschten den Brand. Für die beiden 80 Jahre alten Bewohner kam aber jede Hilfe zu spät.