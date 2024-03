Tangermünde/VS. - Bei einem Einsatz am Sonnabend, 9. März 2024, in Tangermünde (Landkreis Stendal) ist ein 22-jähriger Rettungssanitäter angegriffen und dabei leicht verletzt worden.

Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, war der Rettungsdienst am frühen Nachmittag zu einem 66-Jährigen in die Lange Straße in Tangermünde gerufen worden. Während der medizinischen Behandlung schlug der Mann dem 22-Jährigen einmal mit der Faust in den Bauch.

Lesen Sie auch: Rettungsdienst im Kreis Stendal 2023 in Not oder gut vorbereitet?

Nach dem Angriff beleidigte der ältere Herr den Rettungssanitäter zusätzlich. Wegen seines Zustandes wurde der 66-Jährige in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.