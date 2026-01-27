weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Nicht mitgenommen 40.000 Schaden! Unbekannte Täter schneiden Kabel im Solarpark in Mahlwinkel durch

Diebe haben am Montagmorgen in Mahlwinkel Kabel in einem Solarpark durchtrennt. Der Schaden beträgt 40.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Von DUR Aktualisiert: 27.01.2026, 14:09
Am Montagmorgen durchtrennten mehrere Täter Kabel im Solarpark in Mahlwinkel.
Am Montagmorgen durchtrennten mehrere Täter Kabel im Solarpark in Mahlwinkel. (Symbolfoto: dpa)

Mahlwinkel. – Mehrere Täter haben am Montagmorgen in einem Solarpark in Mahlwinkel (Landkreis Börde) diverse Kabel durchgeschnitten, so die Polizei. 

Die Unbekannten hätten sich gewaltsam Zutritt zum Solarpark  verschafft. Sie durchtrennten in 16 Reihen die Kabel und lagerten diese zwischen zwei Solarfeldern, so die Polizei weiter. Mitgenommen nahmen die Einbrecher die Kabel jedoch nicht mit.

Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf 40.000 Euro geschätzt. Auf dem Gelände wurden Fuß- und Reifenspuren sowie die Videoaufnahmen gesichert. 

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Börde, unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.