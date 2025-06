Sandstrahlen in einem Bahnwerk: Ein damit befasster Mitarbeiter des Bahnwerks Wittenberge ist ums Leben gekommen.

Wittenberge - Ein Todesfall im Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn in Wittenberge gibt Rätsel auf. Ein 38-jähriger Mann wurde Mitte Mai leblos in einem leerstehenden Waggon auf dem Werksgelände gefunden, wie die Polizeidirektion Nord in Neuruppin der Volksstimme bestätigt.