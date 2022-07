Tödlicher Unfall: Radfahrer im Landkreis Stendal von Radlader erfasst

Seehausen - Ein Mann (62) aus Falkenberg steuerte am Sonntagnachmittag um 15.48 Uhr auf der L2 zwischen Wendemark und Neukirchen einen Radlader in Richtung Neukirchen. Während dieser Fahrt habe der Mann einen in der gleichen Richtung radelnden 76-Jährigen übersehen, teilt das Polizeirevier Stendal mit. Der Vorderlader erfasste den Radfahrer, der aus Wendemark stammende Mann verstarb am Unfallort.

Nach dem tragischen Verkehrsunfall musste die L2 für mehrere Stunden gesperrt werden.