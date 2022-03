Unbekannte Täter zünden Feuer in einem Wohnhaus in Tangermünde

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend (15. März) in einem Mehrfamilienhaus in Tangermünde unter einer Treppe Feuer gelegt. Die Feuerwehr rückte mit 40 Kameraden aus.

Tangermünde (vs) - In einem Wohnhaus in der Mozartstraßen hat es am Dienstagabend (15. März) gegen 20 Uhr gebrannt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendals hervorgeht, befand sich ein Anwohner außerhalb des Hauses und nahm im Innenhof der Wohnblöcke den Alarmton von Rauchmeldern wahr. Daraufhin alarmierte er die Leitstelle.

Unbekannte Personen hatten im Kellerbereich unter der Treppe Papier entzündet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehren aus Tangermünde und Miltern waren mit sechs Fahrzeugen und etwa 40 Kameradinnen und Kameraden am Brandort. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet.