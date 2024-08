Tödlicher Unfall auf der A14 bei Lüderitz mit mehreren Verletzten

Auf der A14 im Landkreis Stendal kam es am Freitagnachmittag (16. August) zu einem schweren Unfall mit Vollsperrung.

Lüderitz - Auf der A14 bei Lüderitz ist es am Freitagnachmittag (16. August) gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen tödlich, drei Personen schwer und neun Personen leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht.

Ein 68-jähriger Sattelzug-Fahrer befuhr die A14 von Colbitz kommend in Richtung Stendal, als er das Stauende auf der Autobahn übersah und auf die linke Fahrbahn geriet. Der Sattelzugfahrer schob acht Fahrzeuge ineinander, geriet zurück auf die rechte Fahrbahn und landete im angrenzenden Straßengraben. Die Fahrzeuge wurden teilweise durch die Leitplanke auf die entgegengesetzte Fahrbahn geschoben.

In einem im Stau stehenden Opel befanden sich ein 80-jähriger Fahrer sowie eine 79-jährige Insassin. Der Opel-Fahrer und seine Insassin wurden durch den Zusammenstoß tödlich verletzt und verstarben noch an der Unfallstelle. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt, neun weitere Personen leicht. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Drei Beteiligte blieben unverletzt.

Die Strecke wurde zwischen Tangerhütte und Lüderitz in beiden Richtungen für mehrere Stunden vollgesperrt. Die Polizei und mehrere Rettungswagen sowie Rettungshubschrauber waren im Einsatz.