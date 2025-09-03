weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Stendal
    4. >

  4. Schwerverletzt nach Crash! 18-Jähriger übersieht im Auto Radfahrerin in Stendal

Jetzt Live
1. FC Magdeburg bei Erzgebirge Aue kostenlos im Livestream
1. FC Magdeburg bei Erzgebirge Aue kostenlos im Livestream

Beim Abbiegen  Schwerverletzt nach Crash! 18-Jähriger übersieht im Auto Radfahrerin in Stendal

Eine 54-Jährige ist auf ihrem Fahrrad am Dienstagnachmittag von einem Auto angefahren worden. Bei dem Unfall in Stendal verletzte sich die Frau schwer.

Von DUR 03.09.2025, 14:07
Ein 18-Jähriger übersah in Stendal in seinem Auto eine Radfahrerin.
Ein 18-Jähriger übersah in Stendal in seinem Auto eine Radfahrerin. (Symbolfoto: IMAGO / photothek)

Stendal. - Am Dienstagnachmittag ist eine Radfahrerin bei einem Unfall in Stendal schwer verletzt worden, so die Polizei.

Ein 18-Jähriger sei am Dienstag gegen 17.27 Uhr mit seinem Auto in Richtung Dr.-Kurt-Schuhmacher-Straße unterwegs gewesen. Er habe nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen wollen und habe dabei eine 54-Jährige auf ihrem Fahrrad übersehen. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, wie die Polizei mitteilt.