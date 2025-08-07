weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Trotz Warnsignals: Unfall am Bahnübergang: Triebwagen erfasst Transporter bei Tangermünde

Am unbeschrankten Bahnübergang in Miltern bei Tangermünde ist es am 7. August 2025 zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Von Andreas König 07.08.2025, 17:00
Feuerwehrleute bergen den verunfallten Transporter am Bahnhübergang in Miltern.
Feuerwehrleute bergen den verunfallten Transporter am Bahnhübergang in Miltern. Foto: Feuerwehr Tangermünde

Miltern - Mit einem Transporter ist am Donnerstag, 7. August, gegen 9.50 Uhr der Zug von Tangermünde nach Stendal zusammengestoßen. Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilt, hatte der Triebwagen der Hanseatischen Eisenbahn vor Erreichen des unbeschrankten Bahnübergangs in Miltern ein Pfeifsignal abgegeben - vergebens.