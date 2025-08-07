Am unbeschrankten Bahnübergang in Miltern bei Tangermünde ist es am 7. August 2025 zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Miltern - Mit einem Transporter ist am Donnerstag, 7. August, gegen 9.50 Uhr der Zug von Tangermünde nach Stendal zusammengestoßen. Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilt, hatte der Triebwagen der Hanseatischen Eisenbahn vor Erreichen des unbeschrankten Bahnübergangs in Miltern ein Pfeifsignal abgegeben - vergebens.