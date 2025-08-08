Was schlängelt sich denn da im Auto? Auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Burg hat eine Schlange einen Einsatz ausgelöst. Das Tier kam in einem VW Passat zum Vorschein. Wie es dort hinkam.

Aus dem Urlaub in Kroatien nach Burg: Schlange in VW Passat löst auf Parkplatz Einsatz aus

Diese Schlange hatte ein Autofahrer vermutlich aus einem Urlaub in Kroatien unwissentlich mitgebracht. Auf dem Gelände von Marktkauf in Burg kam das Tier zum Vorschein.

Burg - Aufregung um eine Schlange auf dem Parkplatzgelände von Marktkauf in Burg. Das Tier kam in einem Auto zum Vorschein und hat einen Einsatz ausgelöst.

„Schlangenfund“ lautete die Alarmierung, die am späten Donnerstagnachmittag (7. August 2025) ausgelöst wurde. Eine Autofahrerin hatte das Tier in ihrem VW Passat bemerkt. Naturschutzbehörde und Feuerwehr fanden sich schnell ein.

Ungewöhnlicher Einsatz in Burg: Schlange flüchtet vor Feuerwehr auf Gelände von Supermarkt

Kurios, wie das Tier nach Burg gekommen war. Offenbar war die Schlange als blinder Passagier in Kroatien in den Wagen einer Familie aus einem Burger Nachbarort gekrochen und nach einer zwölfstündigen Fahrt ins Jerichower Land gelangt, wie es von der Feuerwehr heißt.

Auf dem Gelände eines Nahversorgungszentrums in Burg musste die Feuerwehr eingreifen - eine kleine Schlange kam in einem Fahrzeug zum Vorschein und hat sich ein neues Versteck gesucht. Foto: Feuerwehr Burg

Auf dem Parkplatz habe sich das Tier ein neues „Taxi“ suchen wollen, die Feuerwehr konnte es nicht aus seinem Versteck locken. Bei der Schlange soll es sich um ein Exemplar handeln, das nicht giftig ist, wie es heißt.