Tangermünde - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der B188 am Abzweig Fischbeck. Die Elbebrücke bei Tangermünde war für mehrere Stunden gesperrt, wurde am späten Vormittag jedoch wieder freigegeben.

Der MDR berichtete zuerst. Demnach seien vier Autos an dem Unfall beteiligt. Mehrere Personen sind verletzt oder eingeklemmt. Es soll mindestens einen Toten geben.

Aufgrund der gesperrten Elbbrücke kam es am Vormittag zu langen Staus. Vor allem die Elbfähren der Region waren komplett überlastet.