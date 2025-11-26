Ein Elfjähriger ist bei einem Unfall in Havelberg schwer verletzt worden. Er wurde von einem Auto angefahren.

Ein Kind ist in Havelberg von einem Auto erfasst worden.

Havelberg. - Ein elfjähriges Kind ist in Havelberg (Landkreis Stendal) am Dienstagmittag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach sei der Junge im Birkenweg, ohne auf den Verkehr zu achten, hinter einem geparkten Transporter auf die Straße gelaufen. Ein Auto habe nicht mehr rechtzeitig anhalten können und sei mit dem Elfjährigen zusammengestoßen, so die Polizei.

Der Elfjährige wurde schwer verletzt in die Universitätsklinik nach Magdeburg geflogen.