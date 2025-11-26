Am 8. Verhandlungstag berichten ein Rechtsmediziner und Geschädigte über den Anschlag. Taleb A. zweifelt die Todesursache einer Frau an, worauf die Nebenklage das Vorgehen des Richters beanstandet. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Verhandlung fortgesetzt - Opfer des Anschlags sollen aussagen

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden am Donnerstag weitere Zeugen gehört.

Magdeburg – Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht am Donnerstag ab 9.30 Uhr der achte Verhandlungstag an. Das erwartet Sie heute aus dem Gerichtssaal:



- Aussagen von Betroffenen des Anschlags erwartet

- Nebenklage-Anwälte kritisieren Richter

- Taleb A. provoziert mit Corona-Theorie

- Gerichtsmediziner schildert Obduktion der Todesopfer

- Aktuelle Aussagen und Reaktionen im Liveticker